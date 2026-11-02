Los hutíes denuncian ocho muertos y decenas de heridos en un ataque saudí contra un mercado en Taiz

Archivo - Un mercado en la ciudad de Taiz. - Abdulnaser Alseddik / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades controladas por los rebeldes hutíes han denunciado este lunes que al menos ocho personas han muerto y decenas han resultado heridas en un ataque saudí contra un mercado en la provincia de Taiz, escena de combates entre la insurgencia y el Gobierno reconocido internacionalmente.

El Ministerio de Economía, Industria e Inversión ha denunciado que fuerzas saudíes atacaron "de forma directa y deliberada" el mercado popular de Al Mayaf, en el distrito de Al Aqrud, en la citada provincia. "El ataque causó la muerte de ocho ciudadanos y dejó decenas de heridos, según informes preliminares", ha informado la agencia Saba.

Según han alertado los hutíes "este horrible crimen representa la máxima expresión de la criminalidad del régimen saudí y sus mercenarios, y es una extensión de la serie de crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudí y sus aliados contra el pueblo yemení".

A su juicio, la acción "demuestra la flagrante y sistemático ataque contra mercados, instalaciones económicas e infraestructura civil para paralizar los recursos económicos y la infraestructura vital de Yemen", tras insistir que el mercado atacado "constituye un ataque contra un sitio protegido por el Derecho Internacional" por lo que puede considerarse un crimen de guerra de acuerdo a la definición internacional del mismo.

Las autoridades rebeldes insisten en todo caso en que este tipo de ataques "no impedirán a las instituciones estatales, al sector privado ni a los comerciantes de continuar sus esfuerzos para garantizar las necesidades de la ciudadanía, mantener la estabilidad del mercado y asegurar la continuidad de la actividad económica".