Los hutíes de Yemen denuncian ataques aéreos de Israel contra la capital, Saná

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha comenzado una serie de ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná, según ha informado la cadena de televisión Al Masriya, considerada como uno de los órganos portavoces del movimiento insurgente yemení.

El Ejército israelí no se ha pronunciado de momento al respecto pero fuentes de seguridad israelíes ya han avanzado, bajo condición de anonimato, que los bombardeos constituyen una respuesta a los recientes ataques con misiles de los hutíes, recoge la cadena panárabe Al Yazira.

Los bombardeos tienen lugar después de que una investigación del Ejército israelí determinara que los hutíes lanzaron, por vez primera el pasado viernes, un proyectil con una ojiva de bomba de racimo que impactó en el patio de una casa en la ciudad de Ginaton, causando daños leves.

El escudo defensivo de Israel fue incapaz de interceptar la carga entera del proyectil, de acuerdo con las fuentes de la investigación al diario 'Times of Israel', aunque han insistido que las defensas aéreas del país están capacitadas para responder a esta clase de munición, prohibida por el Derecho Internacional por su carácter indiscriminado.