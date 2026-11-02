Iliana Yotova gana la segunda vuelta en Bulgaria y se convertirá en la primera presidenta electa del país

Archivo - La presidenta interina de Bulgaria, Iliana Yotova, y el primer ministro, Rumen Radev. - Igor Lenkin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina de Bulgaria, Iliana Yotova, se convertirá en la primera mujer elegida democráticamente jefa de Estado en la historia del país tras lograr una amplia ventaja en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo, según los datos oficiales preliminares.

Con el 92,39% de las actas procesadas por la Comisión Electoral Central (CIK, por sus siglas en búlgaro), la candidatura de Yotova --junto a Kiril Valchev-- suma 1.022.503 votos, lo que supone el 57,35% de los sufragios.

Por su parte, su rival, el ex primer ministro interino Andrey Giurov --respaldado por los partidos de la oposición prooccidental y acompañado por Georgi Kandev--, alcanza los 707.310 apoyos, equivalentes al 39,67%. Asimismo, un 2,96% de los electores (52.846 votos) optó por la casilla de "no apoyo a nadie". La jornada ha vuelto a ser característica por una participación excepcionalmente baja, con un 29,1%.

Tras la difusión de las proyecciones, Yotova ha proclamado su victoria destacando que su mensaje se ha centrado en los "ingresos, la paz y los desafíos futuros", a la vez que ha agradecido el apoyo al partido Bulgaria Progresista, del actual primer ministro del país, Ruman Radev, mientras que Giurov ha reconocido la derrota manifestando que "así es como han votado los ciudadanos búlgaros" y que es preciso aceptar el resultado.

La contienda electoral ha estado fuertemente marcada por el debate sobre la guerra en Ucrania y por el repunte de las tensiones de seguridad en el mar Negro debido al incremento de ataques con drones contra buques comerciales.

Frente al perfil prooccidental de Giurov, que mantiene un apoyo explícito a Kiev, Yotova se ha presentado como una "presidenta de la paz", favorable al diálogo con Moscú y alineada con las posturas del primer ministro Radev, del que asumió la presidencia interina el pasado enero tras la dimisión de este para concurrir a las parlamentarias.

Pese a contar con el respaldo del voto directo de las urnas, la Jefatura del Estado en Bulgaria dispone de competencias en su mayoría acotadas. A diferencia de lo que ocurre en sistemas como el francés, el presidente búlgaro carece de potestad para cesar al jefe del Ejecutivo, si bien ostenta la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.

Entre sus atribuciones figura la concesión y retirada de la nacionalidad, así como la designación de los embajadores e integrantes de delegaciones internacionales a sugerencia del Gabinete. Asimismo, cuenta con la facultad de vetar textos legislativos y remitirlos de nuevo a la Cámara.