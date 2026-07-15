La implementación de zonas piloto en Líbano comenzará "en los próximos días" tras las conversaciones en Roma

Una mujer mayor sentada entre escombros en el sur de Líbano - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proceso de implementación de las dos "zonas piloto" en Líbano, de las que el Ejército israelí tendrá que retirarse en virtud del acuerdo marco alcanzado a finales de junio entre las partes, comenzará "en los próximos días" tras las conversaciones "fructíferas" de las delegaciones libanesa, israelí y estadounidense en la capital italiana, Roma.

"Las conversaciones han concluido tras dos días de deliberaciones productivas y positivas. Hemos acordado la estructura y las directrices para el proceso de las zonas piloto, que se ultimarán e implementarán en los próximos días", ha confirmado un funcionario del Departamento de Estado estadounidense en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha indicado que las conversaciones entre las partes pasarán ahora ser de carácter "técnico" y se centrarán en la implementación de "todos los aspectos" del acuerdo marco "con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral entre Israel y Líbano".

El Ejército israelí aceptó, en virtud del acuerdo marco alcanzado a finales de junio, retirarse de dos zonas piloto que se encuentran más allá de los límites originales de lo que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril, si bien por el momento las partes no han dado más detalles sobre lugares concretos.

La seguridad de estas zonas --que no comprenden posiciones estratégicas como la fortaleza cruzada de Beaufort, bajo control israelí desde el 31 de mayo-- será asumida de forma gradual por el Ejército libanés si Israel percibe que existen garantías.

Asimismo, en virtud del acuerdo, se podrán establecer futuras "zonas piloto" de mutuo acuerdo, aunque la población libanesa solo podrá volver "una vez confirmado el desarme exitoso y el desmantelamiento de la infraestructura" del partido-milicia Hezbolá.

Tanto la parte israelí como la libanesa se han comprometido a establecer un grupo de coordinación militar, con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco. Por su parte, Washington movilizará a sus socios internacionales para que apoyen activamente a Beirut en la reconstrucción del país y la reactivación de su economía. La retirada definitiva del Ejército israelí acabará condicionada, no obstante, al desarme efectivo de Hezbolá.