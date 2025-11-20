Imputado en Israel un hombre por presuntas labores de espionaje en favor de Irán

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía israelí - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han imputado este jueves a un israelí residente en la ciudad de Beersheba (sur) por sus presuntas labores de espionaje en favor de Irán durante su periodo de servicio militar obligatorio, después de ser detenido por supuestamente llevar a cabo "misiones de espionaje" a favor de Teherán.

La Policía israelí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el hombre, identificado como Rafael Reuveni, fue arrestado en octubre por las sospechas sobre la comisión de "graves delitos de seguridad relacionados con el contacto con elementos de los servicios de Inteligencia iraníes".

Así, ha manifestado que durante el interrogatorio se pudo determinar que "estaba en contacto con agentes de Inteligencia iraníes", "a pesar de comprender que actuaba bajo órdenes de Irán y que sus acciones podían perjudicar la seguridad del Estado".

"Reuveni, a petición de los agentes iraníes, envió varias fotografías que había tomado en su ciudad de residencia, les ocultó un teléfono y un paquete de cigarrillos, y recogió una tarjeta SIM de un escondite", ha especificado. "A cambio de las tareas que realizaba, Reuveni recibía grandes sumas de dinero por medios digitales", ha zanjado.