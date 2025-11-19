Gaza en directo | Última hora: situación en Oriente Próximo durante el proceso de paz

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Palestina (AP) ha manifestado este lunes su "satisfacción" después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya adoptado la resolución impulsada por Estados Unidos que incluye el establecimiento de una "Junta de Paz" y el despliegue de una fuerza multinacional en la Franja de Gaza, y ha pedido su implementación "inmediata" para asegurar la retirada "completa" de las tropas israelíes y prevenir la anexión del enclave palestino por parte de Israel.

La entidad dirigida por Mahmud Abbas ha recibido "con beneplácito" la aprobación de un texto del que ha destacado que apuesta por un alto el fuego "permanente y completo" en la Franja, por la entrada y entrega de ayuda humanitaria "sin obstáculos" y afirma "el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado palestino independiente".

