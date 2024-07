Imran Jan denuncia que está encerrado en "una celda de aislamiento para terroristas"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro y líder opositor paquistaní Imran Jan ha asegurado que durante el año en el que ha estado preso ha estado encerrado "en una celda de aislamiento para terroristas" y en condiciones contrarias a los Derechos Humanos.

"Estoy encerrado en una celda de 2 por 2,5 metros que se reserva habitualmente a los terroristas para garantizar que no tengan contacto con nadie", ha explicado en una entrevista publicada este domingo por el periódico británico 'The Sunday Times' y realizada cuando aún estaba en prisión y con la intermediación de su abogado.

"Es un confinamiento en solitario sin apenas espacio para moverse. Estoy bajo vigilancia constante y me graban 24/7. Me niegan los derechos humanos y de preso más básicos, como las visitas", ha relatado.

Jan también se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de Pakistán de conceder 93 escaños a candidatos afines a su partido, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), de la cuota reservada a mujeres y minorías tras las elecciones de febrero.

El líder opositor ha asegurado que el PTI "ha logrado una importante mayoría de unos 175 escaños, no los 93 que se han reconocido oficialmente tras la usurpación".

Jan ha explicado en la entrevista que pasa la mayor parte del tiempo haciendo planes para el futuro y ha insistido en que tiene intención de regresar a la primera línea política.

"Estoy encerrado, pero el país entero me mira en busca de esperanza y resistencia. Lo más importante, mis oraciones me mantienen listo. Mi fe en Alá me garantiza que la justicia terminará imponiéndose a la tiranía", ha argumentado.

Un tribunal dictaminó la semana la liberación de Jan por el caso 'iddat', el último de los procesos judiciales que continuaba abierto, pero finalmente ha seguido en prisión por una nueva orden relacionada con el caso Toshakhana en el que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por la venta de obsequios de diferentes dignatarios extranjeros para su enriquecimiento personal.

En el caso 'iddat', Jan y su mujer, Bushra Bibi, fueron denunciados por el exmarido de Bushra Bibi, Jawar Farid Maneka, quien sostenía que ella se había casado con Jan durante el periodo del 'iddat', el periodo de tres meses que una mujer tiene que atravesar tras un divorcio o la viudedad antes de relacionarse o contraer matrimonio con otro hombre.

Otro proceso ahora cerrado contra Jan fue el caso Ciphergate, que deriva de la decisión de Jan de presentar en marzo de 2022 un documento durante un acto público afirmando que era un cable diplomático de un país extranjero -- en velada referencia a Estados Unidos -- que había conspirado para sacarle del poder. Jan también acabó absuelto.

Por último, Jan ha sido acusado de incitar a la violencia durante la ola de disturbios políticos desatada tras su detención en mayo del año pasado y que la Fiscalía del país entiende como un delito de terrorismo. Esta violencia fue ejercida por sus simpatizantes -- quienes a su vez denunciaron persecución policial -- en la protestas contra la detención de Jan en mayo de 2023.

Un informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU publicado el pasado 1 de julio señala que Jan está arrestado "sin base legal" en una serie de casos por motivos políticos que buscan sacarle de la política. Pide además que Jan sea inmediatamente puesto en libertad y sea indemnizado por el tiempo en prisión.