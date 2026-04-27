Incautada más de media tonelada de clorhidrato de cocaína en un operativo en el centro de Bolivia

Bultos de clorohidrato de cocaína incautados por las autoridades de Bolivia - VICEMINISTRO DE DEFENSA SOCIAL EN FACEBOOK

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un operativo llevado a cabo por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia en el municipio de Villa Tunari, perteneciente al departamento de Cochabamba, en el centro del país, se ha saldado con la incautación de más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína repartidos en varios paquetes tipo ladrillo.

Concretamente, en esta actuación han sido incautados 500,4 kilos de clorhidrato de cocaína en 450 paquetes tipo ladrillo aglutinados en 15 bultos de yute, según ha informado este domingo el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, a través de sus redes sociales.

"Esto representa más de 1,2 millones de dólares (más de millón de euros) de afectación al narcotráfico", según ha destacado Justiniano agregando, al mismo tiempo, que se ha asegurado una avioneta, una camioneta, motocicletas, un arma de fuego y equipos de comunicación.

A ese respecto, el viceministro ha señalado que ello "no era casual sino una operación en marcha" que "se logró frenar", al tiempo que ha remarcado que "se hará" el correspondiente "seguimiento" en aras de "garantizar la destrucción de la droga incautada".