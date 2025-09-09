Un incendio deja a miles de personas sin electricidad en Berlín

Archivo - La puerta de Brandeburgo vista desde la plaza Pariser, en Berlín (Alemania). - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

BERLÍN 9 Sep. (DPA/EP) -

Las fuerzas de seguridad de Alemania han informado este martes de que unas 50.000 viviendas se han quedado sin electricidad en Berlín, la capital alemana, a raíz de un incendio registrado en una central eléctrica del sur de la ciudad que ya está siendo investigado como un posible ataque deliberado.

Informaciones preliminares apuntan a que el incendio en cuestión habría afectado a dos torres de transmisión de alta tensión necesarias para que la energía llegue a los distritos de Gruenau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal, Oberschoeneweide y Altglienicke.

La Policía ha indicado que efectivos del Cuerpo de Bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos para sofocar las llamas mientras se investigan las causas del fuego, que ha provocado a su vez la suspensión de seis líneas ferroviarias.

"Los indicios apuntan a que, efectivamente, se trata de un incendio provocado", ha manifestado un portavoz, que ha alertado de que la falta de luz ha afectado también a algunos semáforos de estos distritos, por lo que el tráfico se ha visto afectado.