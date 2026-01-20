Un incendio destruye cientos de viviendas en el campo de refugiados rohingyas de Bangladesh

Archivo - Imagen de archivo de varios niños jugando al fútbol en un campo de refugiados rohingyas de Bangladesh. - Europa Press/Contacto/Md. Rakibul Hasan - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio ha destruido cerca de 150 viviendas del gran campo de refugiados rohingyas situado en el distrito bangladeshí de Cox's Bazar, situado cerca de la frontera con Birmania, un incidente recurrente que se ha saldado de momento con varios heridos.

El fuego se ha extendido rápidamente por la hilera de chabolas durante la noche, en un incidente registrado en el campo 16, de un total de 33 que conforman el complejo de campamentos situados en Ujiya y Teknaf, y en los cuales residen más de un millón de personas apátridas.

El Cuerpo de Bomberos de Ujiya ha indicado que el incendio se inició sobre las 3.00 horas (hora local) en la zona de Palongjali, en un centro de la organización BRAC situado en el campo. Muchos de los residentes han tenido que desplazarse a otras zonas para salvar sus vidas, según informaciones del diario 'The Daily Star'.

En total, casi 500 viviendas se han visto afectadas, de las cuales se estima que 150 han sido reducidas a cenizas. Varias dotaciones de bomberos han estado luchando contra las llamas durante horas para poder mantener bajo control el incendio, en un intento por evitar su avance.

De momento, se desconoce la extensión completa de los daños causados, según ha explicado Dollar Tripura, portavoz de los bomberos, que alerta del aumento de este tipo de incidentes en los campos.