India y Emiratos firman un acuerdo de asociación en defensa en medio de las tensiones regionales

El primer ministro indio, Narendra Modi, en Abu Dabi - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO INDIO

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

India y Emiratos Árabes Unidos han firmado este viernes un acuerdo de asociación estratégica para fortalecer su cooperación bilateral en materia de defensa en el marco de la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Abu Dabi, y en medio de las tensiones regionales por el conflicto en Irán.

Modi --que se ha reunido con el presidente del país, Mohamed bin Zayed al Nahyan-- ha logrado asegurar hasta cinco acuerdos en sectores como defensa, energía o infraestructura, entre ellos un importante memorando sobre reservas de crudo y suministro de gas licuado de petróleo, según ha recogido 'Times of India'.

"La amistad entre India y Emiratos es muy fuerte. Nuestros países seguirán trabajando juntos con el objetivo de construir un futuro mejor para nuestro planeta", ha expresado el primer ministro indio en un mensaje difundido en sus redes sociales al término de su reunión con el presidente del país del Golfo.

La visita de Modi forma parte de una gira que le llevará del 15 al 20 de mayo a países europeos para profundizar sus alianzas en materia de comercio, energía e innovación, en medio de las tensiones regionales por el conflicto con Irán, que ha provocado una crisis en el suministro energético ante el bloqueo en el estrecho de Ormuz.