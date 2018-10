India impone el toque de queda y otras restricciones en Cachemira tras la muerte de cuatro civiles

Publicado 05/03/2018 11:30:30 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han impuesto este lunes un toque de queda y otras restricciones en la zona de la región de Cachemira que administra tras la muerte de al menos seis personas en un enfrentamiento registrado el domingo en la localidad de Shopian.

El Ejército ha indicado que un grupo de hombres armados abrieron fuego contra un puesto de control en la localidad, desencadenando un tiroteo que se ha saldado con la muerte de dos terroristas y cuatro civiles, según la versión oficial.

Así, ha indicado que uno de los terroristas es Amir Ahmad Malik, quien murió en el tiroteo en el lugar. El incidente se habría saldado sin víctimas mortales entre las fuerzas de seguridad.

El Ejército ha identificado al segundo de los terroristas como Ashiq Hussain Bhat, miembro del grupo armado Lashkar-e-Taiba (LeT), al tiempo que ha agregado que otros tres de los muertos fueron hallados en un vehículo situado en los alrededores.

El Ejército ha descrito a estas tres personas como "cómplices" de Bhat, si bien residentes citados por el diario local 'The Times of India' han señalado que estas personas eran civiles que no tenían relación con el supuesto terrorista.

La última víctima es un estudiante de 24 años cuyo cuerpo ha sido hallado en su vehículo, sin que por el momento haya más detalles al respecto.

El ministro principal de la Cachemira india, Mehbuba Mufti, ha lamentado "la muerte de más civiles atrapados en el cruce de disparos en Shopian", al tiempo que ha expresado sus "sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas.

En respuesta, la Policía ha impuesto restricciones en Srinagar para intentar evitar protestas convocadas por una alianza de grupos separatistas y ha suspendido los servicios de Internet y tren en la totalidad del sur de Cachemira. Asimismo, los colegios y mercados permanecerán cerrados durante la jornada.

En los últimos meses, decenas de civiles han muerto a causa de la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas contra las autoridades, lo que ha llevado a Pakistán a denunciar las medidas represivas de India en la región.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad indias desplegadas en Cachemira han sido objetivo de decenas de ataques, en medio de acusaciones de Nueva Delhi a las autoridades paquistaníes por respaldar a grupos separatistas.

Pakistán e India se disputan la región de Cachemira desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.