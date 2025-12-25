India mata en el estado de Odisha a seis supuestos milicianos maoístas, entre ellos un alto cargo

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de India. - Amarjeet Kumar Singh/PTI/dpa - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han anunciado este jueves la muerte de un alto cargo de la insurgencia maoísta, así como a otros cinco presuntos milicianos, en una nueva operación llevada a cabo en el estado de Odisha, ubicado en el este del país.

La operación, llevada a cabo por la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) y la Fuerza Central de Reserva de la Policía (CRPF) en el bosque de Rampa supone un golpe para el Partido Comunista de India (CPI, según sus siglas en inglés), que ha perdido durante la misma a un miembro de su comité central en Odisha, Ganesh Uikey.

El ministro del Interior, Amit Shah, y el jefe de la Policía de Odisha, Yogesh Bahadur Jurania, han destacado a operación y han dicho que sus resultados se alinean con el objetivo fijado por el Gobierno central de acabar con el grupo antes del 31 de marzo de 2026, según ha recogido la cadena de televisión india NDTV.

India ya anunció en mayo la muerte del líder del CPI, Nambala Keshava Rao, en una operación en Chhattisgarh. Los maoístas llevan casi 60 años combatiendo contra el Ejército indio en el llamado Corredor Rojo del centro del país, donde se levantaron en armas contra los líderes tradicionales.

En esta zona del país asiático actúan numerosos grupos armados de ideología maoísta, abanderados por formaciones como el CPI, fundado en 2004. Las autoridades de India lo ilegalizaron y declararon como una organización terrorista cinco años después y han prometido acabar con sus operaciones.