India muestra su apoyo al plan electoral de la junta de Birmania

Modi anuncia que enviará varios equipos para supervisar los comicios

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha mostrado este lunes su apoyo al plan electoral impulsado por la junta que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 y que fija el 28 de diciembre como fecha para la celebración de la ansiada cita con las urnas.

Así lo ha manifestado durante una reunión con el jefe de la junta birmana, Min Aung Hlaing, en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que está teniendo lugar en China.

Allí, Modi ha confirmado que prevé enviar varios equipos para supervisar la celebración de estos comicios en lo que supone una señal de apoyo al proceso electoral, que muchos han criticado por considerarlo un fraude.

Las partes han intercambiado posturas sobre la situación actual en el país asiático y las medidas a poner en marcha para garantizar la paz y la estabilidad en las zonas fronterizas entre ambos países, según informaciones recogidas por el diario birmano 'The Global New Light of Myanmar'.

Modi ha expresado que espera que las elecciones sean "justas" y que se celebren de manera "inclusiva" para contar con "todos los actores de la sociedad civil birmana", según un comunicado del Ministerio de Exteriores indio.

El golpe de Estado fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la entonces líder 'de facto', la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.

La asonada militar se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país.