India registra 507 fallecidos por COVID-19 en 24 horas, la cifra más alta hasta ahora

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades indias han registrado en las últimas 24 horas 507 fallecimientos más por la pandemia del nuevo coronavirus, una cifra diaria sin precedentes y que en empuja el balance de víctimas mortales hasta los 17.400, según el Ministerio de Sanidad.

En cuanto a casos, el Gobierno ha elevado el recuento hasta los 585.493, 18.653 más que el martes, si bien seis de cada diez pacientes ya se han recuperado, informa la cadena NDTV. Estos datos de contagio convierten a India en el cuarto país del mundo más afectado por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia.

Coincidiendo con el inicio de una fase en la desescalada de las restricciones adoptadas en marzo, cuando el Gobierno de Narendra Modi decretó el confinamiento de los 1.300 millones de habitantes de India, el primer ministro criticó el martes la "creciente negligencia en el comportamiento personal y social" de la ciudadanía, a la que ha atribuido el repunte de casos de las últimas semanas.

"Hoy, que necesitamos ser más cuidadosos, me preocupan las negligencias", dijo el primer ministro, criticando que la gente no lleve mascarillas o no guarde la distancia necesaria. Modi subrayó que la pandemia "es un asunto grave" y es necesaria "disciplina", al tiempo que advirtió de que "nadie está por encima de la ley", según la agencia DPA.