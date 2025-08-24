India suspende temporalmente la mayoría de los servicios postales con EEUU debido a la política arancelaria

Operadores de multitud de países inician también una suspensión temporal

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Correos del Gobierno de India ha anunciado la suspensión temporal de todos los envíos postales a Estados Unidos con un valor superior a los 100 dólares (85 euros) --lo que supone la mayoría de los pedidos-- debido a la incapacidad de las empresas para gestionar los cambios regulatorios derivados de las políticas arancelarias de la Administración Trump.

"El Departamento de Correos ha decidido suspender temporalmente la reserva de todo tipo de artículos postales con destino a EEUU a partir del 25 de agosto de 2025, excepto cartas, documentos y artículos de regalo con un valor máximo de 100 dólares", ha indicado el Ministerio de Comunicaciones indio en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido suspender el conocido régimen de 'minimis', a través del cual todas aquellas mercancías con un coste menor a 800 dólares (680 euros) quedaban exentas de pagar aranceles.

Por este motivo, aquellos envíos que superen este precio deberán pagar ahora impuestos. El problema deriva de la recaudación y gestión de estas tasas y la incertidumbre generada sobre qué entidades y empresas deben ser las encargadas de realizarlo y de qué manera.

"Si bien la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitió ciertas directrices el 15 de agosto de 2025, varios procesos críticos relacionados con la designación de entidades autorizadas y los mecanismos de recaudación y liquidación de aranceles siguen sin definirse", reza el comunicado del Gobierno indio.

Las aerolíneas indias han manifestado su incapacidad de aceptar pedidos con destino a Estados Unidos por no contar con "capacidad técnica y operativa".

"El Departamento está siguiendo de cerca la evolución de la situación en coordinación con todas las partes interesadas y se están haciendo todos los esfuerzos posibles para normalizar los servicios lo antes posible", informa la nota.

MÚLTIPLES SUSPENSIONES A NIVEL INTERNACIONAL

El servicio postal indio ha sido uno más en unirse a la cascada de suspensiones temporales que distintas entidades y empresas de correos en multitud de países han decidido imponer a las mercancías con destino al país norteamericano debido a la confusión regulatoria que ha generado el fin del régimen de 'minimis'.

La empresa pública española Correos impondrá esta paralización de los envíos, al igual que el servicio indio, a partir del domingo 24 de agosto a las 23.59 horas. Algo que desde la compañía española han asegurado que impactará de manera "significativa" en la logística postal internacional y en los flujos de comercio electrónico.

PostNL (Países Bajos), DHL y Deutsche Post (Alemania), Postnord (en los países nórdicos) y Poste Italiane (Italia), entre otros muchos operadores, se han sumado a la paralización temporal de los envíos a Estados Unidos con precios superiores a los 800 dólares hasta que se aclare la normativa.