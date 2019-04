Los indígenas de Fuerabamba y la minera china MMG llegan a un frágil acuerdo para poner fin a las protestas

Publicado 08/04/2019 19:29:28 CET

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los indígenas de Fuerabamba y la minera china MMG han llegado a un acuerdo para poner fin a más de 50 días de protestas que han paralizado la actividad en el yacimiento de cobre de Las Bambas, en el sur de Perú, aunque todavía debe ser ratificado por una comunidad que se muestra dividida.

Las partes llegaron a un acuerdo durante el fin de semana en una mesa de diálogo mediada por el Gobierno: MMG se compromete a pagar a los indígenas por el uso de una carretera que, según sostiene la comunidad de Fuerabamba, atraviesa sus tierras de cultivo.

Las protestas han paralizado la vía, usada para transportar el cobre extraído de Las Bambas, una de las principales minas de Perú, el segundo productor mundial de este valioso metal. La tensión se ha disparado hasta tal punto que el Gobierno ha tenido que declarar el estado de emergencia en la zona.

El líder indígena Gregorio Rojas ha explicado en declaraciones a la prensa peruana que los comuneros de Fuerabamba se reunirán el martes para decidir su aprueban o rechazan el acuerdo alcanzado con MMG, si bien no está claro que vaya a recibir luz verde.

Edison Vargas, 'número dos' de Fuerabamba, se ha mostrado en contra del acuerdo, entre otras, porque "no hay ninguna letra sobre la libertad de los (tres) asesores" detenidos por extorsionar a MMG, misma acusación por la que fue arrestado Rojas, aunque finalmente fue liberado. "No estoy de acuerdo", ha dicho a 'Perú21'.

"Podría ser que me haya equivocado porque no soy abogado, soy un campesino y un dirigente. Puede ser porque no conozco partes legales", ha confesado Rojas, en respuesta a las críticas de sus compañeros, de acuerdo con la emisora local RPP.

Entretanto, el primer ministro, Salvador Solá, ha reclamado a los indígenas que cumplan lo pactado, según lo cual este mismo lunes la carretera de Las Bambas debería haber quedado liberada. "Si no levantan el bloqueo, el problema se mantiene", ha advertido.