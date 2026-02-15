Indonesia advierte de que retirará sus tropas de Gaza si la futura misión se desvía de sus postulados propalestinos

Militares de las Fuerzas Armadas de Indonesia (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE INDONESIA

El Gobierno indonesio ha advertido este domingo de que retirará el contingente militar que tiene previsto enviar a la Franja de Gaza si la misión de la Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) se desvía de los postulados propalestinos de Yakarta.

"Podemos cancelar la misión en cualquier momento. Indonesia pondrá fin a su participación si la aplicación de la FIE se desvía de las condiciones nacionales o no se alinea con la política exterior de Indonesia", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores indonesio en un comunicado oficial. Así, Indonesia ha expresado su "rechazo" a "cualquier intento de cambio demográfico, desplazamiento forzoso o reubicación de palestinos".

Esta fuerza solo se mantendrá en suelo gazatí "con consentimiento de la Autoridad Palestina" porque el enclave "es parte integral de Palestina" y en ningún caso combatirá "con ninguna otra fuerza armada", en referencia a las milicias palestinas y tampoco con las Fuerzas Armadas israelíes. Solo empleará la fuerza en "defensa propia" y como "último recurso".

Además, ha subrayado que la misión de los militares será "estrictamente humanitaria" y ha planteado como ejemplos la protección de civiles, la distribución de ayuda humanitaria, la reconstrucción o la formación de una fuerza policial palestina.

Por el momento se desconoce el tamaño del contingente que enviará Indonesia, pero fuentes militares citadas por medios locales han dado cifras de entre 600 y 8.000 efectivos.