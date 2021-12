Inteligencia israelí declara que Siria no puede tener armas químicas tras informe de ataques en el país

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inteligencia israelí, Elazar Stern, del partido centrista Yesh Atid, ha declarado que Siria no puede tener armas químicas un día después de la publicación de un informe que afirma que Israel atacó varias instalaciones de armas químicas en el país.

Stern, que se ha negado a comentar un informe publicado por el periódico 'The Washington Post' sobre supuestos ataques a instalaciones sirias cerca de Damasco y Homs en marzo de 2020 y junio de 2021 --un ataque que habría matando a siete soldados sirios y a un ingeniero que trabajaba en un laboratorio militar--, ha insinuado que Israel no puede aceptar que el país armas químicas.

"Tenemos un vecino que ha demostrado que no tiene miedo de usar armas químicas contra su pueblo. No deben tener armas químicas, y esto no es solo un asunto israelí", ha declarado el ministro en la radio israelí Galatz, que ha publicado el mensaje en redes sociales.

Según el informe publicado por el periódico estadounidense, Israel habría llevado a cabo estos ataques contra arsenales químicos en Siria después de haber recibido información de los servicios de inteligencia sobre la intención del presidente de Siria, Bashar al Assad, de activar el programa de armas químicas que acordó desmantelar en 2014.

Estados Unidos fue informado de los ataques, aunque no está claro si se logró el objetivo de destruir los arsenales químicos, informó el periódico estadounidense, tal y como recoge el periódico israelí 'The Times of Israel'.