La Inteligencia de Ucrania apela a la "calma" ante un aumento de la tensión con Rusia

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha hecho un llamamiento a la "calma" ante el aumento de la tensión con Rusia y ha calificado la situación que atraviesa el país como una "nueva espiral de una guerra híbrida" librada contra el territorio.

"Todos debemos mantener la calma y la mente fría, no sucumbir a las provocaciones. El pánico y la desestabilización benefician solo a los enemigos, no a Ucrania. Todos necesitamos pensar críticamente y verificar cualquier información; guiarse por datos de fuentes oficiales, no anónimas; aprender a distinguir la verdad de las falsificaciones", ha instado la Inteligencia ucraniana en un comunicado.

Según el SBU, Ucrania se enfrenta estos días a diversos intentos de sembrar el pánico, difundir información falsa y distorsionar la situación real. "Todo ello en conjunto no es más que otra ola poderosa de guerra híbrida", ha advertido, según ha recogido la agencia de noticias Sputnik.

Así, el organismo ha señalado que hace frente a una guerra híbrida que se expande a través de redes sociales y medios de comunicación, así como a través de los discursos de políticos que "difunden las narrativas del país agresor".

"No solo los corrige, sino que también se opone activamente a ellos. Esto se refleja en las decisiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el número de ciberataques neutralizados, la eliminación de numerosas granjas de bots, la exposición de las redes de Inteligencia de los servicios extranjeros y la prevención de sabotaje y ataques terroristas", recoge el texto.