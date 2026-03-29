Las inundaciones en Kenia dejan ya 108 muertos y más de 2.700 familias desplazadas tras semanas de intensas lluvias

Crecidas repentinas por las fuertes lluvias en Nairobi (Kenia) - Europa Press/Contacto/Boniface Muthoni

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kenia han elevado a 108 el número de fallecidos a causa de las lluvias torrenciales y las inundaciones que afectan al país desde hace varias semanas, según ha informado este sábado el Servicio Nacional de Policía en su último balance, recogido por la prensa local.

El episodio de precipitaciones, que comenzó en la noche del 6 de marzo, ha provocado importantes destrozos en el país africano, donde las crecidas repentinas han arrastrado decenas de vehículos, además de provocar interrupciones en el tráfico aéreo y daños en la red eléctrica.

Asimismo, más de 2.700 familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares en distintos puntos del país, de acuerdo con datos facilitados por las autoridades el viernes.

Si bien en algunas zonas se ha registrado una disminución de la intensidad de las lluvias, las autoridades han advertido de que el peligro no ha desaparecido. En este sentido, han señalado que el riesgo de nuevas inundaciones continúa debido al desbordamiento de los sistemas de drenaje y a la saturación del terreno, que impide absorber el volumen de agua acumulado.