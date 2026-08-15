Investigan el asesinato de cinco personas en una zona rural de Míchigan tras hallar muerto al sospechoso

Archivo - Zapatos de los alumnos que quedaron en el lugar de los hechos tras un tiroteo masivo en un colegio en Tailandia - Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Michigan, estado ubicado en el noreste de Estados Unidos, investigan un tiroteo masivo registrado este viernes que se ha saldado con seis fallecidos, siendo uno de ellos el presunto autor de los disparos, tras una intensa búsqueda policial.

En un comunicado en sus redes sociales, la Policía Estatal ha informado de que alrededor de las 11:40 (hora local) se hallaron en primera instancia tres cadáveres y una persona gravemente herida en una vivienda en el municipio de Lake Township, ubicado en el condado de Missaukee. Según las autoridades, el sospechoso identificado como Chad Hickman y de 39 años de edad, se dio a la fuga antes de la llegada policial, lo que desencadenó un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Horas más tarde, los agentes localizaron el vehículo del sospechoso cerca de una zona boscosa en Caldwell Township. Al adentrarse en la zona, han hallado sin vida a Hickman y a una cuarta víctima y, posteriormente, las fuerzas de seguridad han descubierto el cadáver de una quinta persona en otra vivienda del condado, hecho que han relacionado con el mismo suceso.

"Esta situación es desgarradora para la comunidad y un reto para los investigadores (...) Seguimos comprometidos con llevar a cabo una investigación exhaustiva y proporcionaremos actualizaciones a medida que se disponga de nueva información", ha aclarado en rueda de prensa la teniente Ashley Miller, de la Policía Estatal de Michigan.

Por el momento se desconocen los motivos del ataque y las autoridades no han hecho públicas las identidades de las víctimas.