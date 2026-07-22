Investigan en Francia la muerte de Daniel Siad, supuesto reclutador de mujeres para Epstein

Archivo - Un agente de policía vigila la entrada del juzgado de Nanterre. - Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han confirmado este miércoles que investigan la muerte de Daniel Siad, cuyo cuerpo sin vida apareció el lunes en su vivienda. Se trata de una figura vinculada al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, para el que supuestamente reclutaba mujeres.

Según ha confirmado a Europa Press la oficina del fiscal de Nanterre, se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de Siad tras el hallazgo de su cuerpo en una vivienda en Colombes.

Así, las fuerzas de seguridad de Hauts de Seine se han hecho cargo de la investigación y, en este marco, se le practicará una autopsia para determinar el origen de la muerte.

El tribunal de Nanterre, especializado en delitos de trata de personas, mantenía abierta una investigación sobre el empresario francés de 69 por su presunto papel en la red de Epstein en Europa, donde supuestamente reclutaba a mujeres.

Said aparece en más de un millar de documentos en los conocidos como correos de Epstein, desclasificados a principios de año por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que comparaba su trabajo con la pesca.