Irak condena "cualquier ataque" contra los países del Golfo y Jordania

Archivo - El ministro de Exteriores de Irak, Fuad Mohamed Husein - Europa Press/Contacto - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha condenado este jueves "cualquier ataque" contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) así como contra Jordania, después de que estos países hayan pedido a Bagdad que ponga fin a los ataques lanzados desde su territorio por parte de milicias proiraníes.

"El Ministerio de Exteriores reafirma el rechazo categórico del gobierno a cualquier agresión o ataque contra los países y el Reino Hachemita de Jordania", ha señalado la cartera en un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, "subraya que la seguridad de los Estados árabes hermanos es parte integral de la seguridad nacional iraquí y que la estabilidad de la región es un interés común de todos sus pueblos" y se muestra disponible a "trabajar" junto a estos países para "abordar (estos ataques) de manera responsable y rápida".

Las autoridades iraquíes han reafirmado en la misma nota "su rechazo al uso de su territorio para atacar a cualquier otro país" así como su compromiso con la adopción de "todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, fortalecer las relaciones fraternas y prevenir cualquier acción que pueda perjudicar la seguridad y la estabilidad de la región".

El comunicado llega un día después de que Jordania, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin hayan vuelto a condenar los ataques de Teherán en su contra y hayan emplazado a Bagdad a actuar para impedir que milicias presentes en territorio iraquí operen contra estos países, a fin de evitar una mayor escalada de la guerra desatada hace ya cerca de un mes.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado que su país cuenta con el apoyo "del Gobierno y del pueblo iraquí al condenar los ataques de Estados Unidos y de la entidad sionista". "Su mensaje de condolencias por el martirio del líder de la revolución (el ayatolá, Alí Jamenei) refleja los profundos y sólidos lazos que unen a ambos pueblos. Es en los momentos difíciles cuando se demuestra la verdadera hermandad", ha señalado en redes sociales.

Irak se ha visto envuelto en el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. Estas misma semana, el primer ministro iraquí, Mohamad Shia al Sudani, ha convocado a los representantes diplomáticos de Estados Unidos e Irán en protesta por los ataques de Washington contra las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y los de Teherán contra las fuerzas de seguridad del Kurdistán iraquí.