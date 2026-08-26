Irak traslada al embajador de Irán una queja por el uso de mapas "inapropiados"

El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalibaf. - TWITTER GHALIBAF

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irak han convocado al embajador de Irán en Bagdad, Mohamad Kazem al Sadiq, para trasladarle una queja por el uso de mapas considerados "inapropiados" en publicaciones de representantes iraníes, tras una fotografía publicada por el presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalibaf, durante un reciente viaje al país.

"La reunión abordó la cuestión de la publicación por parte de algunas misiones diplomáticas iraníes en el extranjero de material relacionado con mapas de la región, así como las declaraciones y comentarios que los acompañaban, considerados inapropiados dada la profunda relación entre ambos países", ha indicado el Ministerio de Exteriores iraquí sobre la disputa con Irán respecto a la denominación del golfo Pérsico, que el resto de países de la zona llaman golfo Arábigo.

La polémica surgió tras la publicación de Qalibaf de una fotografía suya en redes sociales con un mapa de fondo. En la imagen, sin más comentarios, se podía leer la denominación de golfo Pérsico, reconocida internacionalmente pero que genera sensibilidad entre los países de la zona, en plena disputa por la gestión del paso de Ormuz, sobre el que Teherán reivindica el control.

En este sentido, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Asuntos Jurídicos, Shorsh Jalid Said, ha trasladado "la importancia de la consulta y coordinación continuas entre ambas partes respecto a los acontecimientos actuales y su impacto en los países de la región, en particular en Irak".

Irak ha pedido abordar las disputas y cuestiones regionales pendientes "a través de canales diplomáticos y el diálogo", por lo que la cita sirvió para tratar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales señalando las visitas recíprocas pero también "una mayor coordinación en foros y organizaciones internacionales, y el desarrollo de marcos de cooperación en los ámbitos político, económico y de seguridad".