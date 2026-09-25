Irán acusa al "criminal" Netanyahu de usar su discurso en la ONU para "justificar la guerra y la agresión"

Archivo - El viceministro de Exteriores de Irán para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Qaribabadi (archivo) - Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han acusado este viernes al "criminal" primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de usar su discurso ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas para "justificar la guerra y la agresión", antes de recalcar que "la historia le juzgará por sus crímenes".

"Netanyahu, el criminal, acudió a la Asamblea General (de la ONU) para convertir la tribuna de este organismo internacional en una plataforma para justificar la guerra y la agresión", ha dicho el viceministro de Exteriores iraní para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Qaribabadi, quien ha reseñado que "la retirada de 77 delegaciones fue sumamente elocuente, mucho más que cualquier discurso".

"El mundo no se deja engañar por narrativas fabricadas", ha destacado en un mensaje en redes sociales, en referencia a la salida de estos delegados antes de que Netanyahu iniciara su discurso. "La historia juzgará los crímenes, la ocupación y la agresión, no las maniobras publicitarias en Nueva York", ha zanjado.

Netanyahu, que tildó de "cobardes morales" a los que abandonaron la sala antes de que empezara a hablar, reivindicó en su discurso la presencia del "pueblo judío" en los Territorios Palestinos Ocupados y en los Altos del Golán sirios, también ocupados por Israel, y rechazó las acusaciones de "genocidio" en la ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que describió como "la mentira más grande del siglo".

Asimismo, sacó pecho de que las acciones militares de Israel desde dichos ataques. "Hamás, Hezbolá, los hutíes, Irán, las milicias en Irak, las milicias en Siria, los terroristas palestinos en Cisjordania, todos se pusieron de pie y lucharon para borrarnos de la faz de la tierra, pero no lo lograron, porque en lugar de desmoronarnos, lo que hicimos fue atacarlos con nuestros grandes amigos estadounidenses", dijo.

Netanyahu cargó además contra la "dictadura asesina" en Irán y apuntó que, si bien "arrasar con las instalaciones nucleares de Irán fue difícil", para él "fue una de las decisiones más fáciles como primer ministro". "A lo mejor no dentro de mucho, el pueblo iraní será libre. Su régimen asesino será derrocado por su corrupción, por sus crímenes, por su crueldad. Este régimen maligno caerá y todos lo celebraremos", zanjó.