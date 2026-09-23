Irán acusa de "intervencionismo" a Francia y exige respeto a sus leyes en plena crisis diplomática

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante la firma de un memorando de entendimiento para la reconstrucción de infraestructuras dañadas durante la guerra en Teherán - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha criticado este miércoles ante su homólogo francés, Jean-Noel Barrot, la postura "intervencionista" de París y ha exigido que la Embajada francesa en Irán respete las leyes y regulaciones del país, después de la crisis diplomática generada por la irrupción policial y clausura del Centro de Lengua Francesa en Teherán.

Durante una reunión celebrada en los márgenes de la sesión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Araqchi ha tachado de "inaceptables" las posiciones de Francia sobre la situación regional, en particular respecto a lo que ha calificado como "agresión militar" de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un comunicado de su cartera.

En este sentido, el jefe de la diplomacia iraní ha denunciado el "doble rasero" del país europeo. Araqchi ha reprochado a París que afirme preocuparse por los Derechos Humanos mientras "permanece en silencio ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos e Israel contra el pueblo iraní" y coopera en la aplicación de sanciones "ilegales" dictadas desde Washington.

Pese a las críticas, el ministro ha subrayado que la República Islámica busca mantener relaciones basadas "en el respeto mutuo y los intereses comunes", aunque ha advertido de que Teherán actuará con "seriedad y decisión" en la defensa de sus objetivos nacionales.

El encuentro bilateral en Nueva York se produce en el marco de una nueva crisis diplomática desatada por la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes contra las instalaciones del Centro de Lengua Francesa en Teherán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ha detallado que Barrot ha aprovechado el encuentro para trasladar a su homólogo que los recientes "ataques" contra su personal y presencia diplomática en la capital islámica son "inaceptables", mientras que el pasado lunes convocó al embajador iraní.

En el plano regional, Barrot ha instado a Araqchi a comprometerse de nuevo con la vía diplomática como "la única capaz de resolver el conflicto en curso y abordar las preocupaciones suscitadas, en particular, por el programa nuclear iraní", ofreciendo la disposición de Francia para ayudar a encontrar una solución.

Asimismo, el titular de Exteriores francés ha recordado que la reapertura del estrecho de Ormuz es una "prioridad", advirtiendo de que su bloqueo supone una grave amenaza para la estabilidad regional, así como para la seguridad alimentaria y energética mundial.