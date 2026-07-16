Irán advierte de que destruirá "toda la infraestructura de la región" si EEUU ataca infraestructura en Irán

Archivo - Un misil 'Sejil' durante un acto en Teherán en 2023 en conmemoración de la Revolución Islámica de 1979 en Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha advertido este jueves de que destruirá "toda la infraestructura de la región" de Oriente Próximo si Estados Unidos cumple las "amenazas" de atacar infraestructura en el país asiático, en medio de los últimos cruces de ataques a pesar del alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

"Si las recientes amenazas del presidente estadounidense (Donald Trump), quien está lleno de palabras vacías, sobre atacar infraestructura de Irán son llevadas a cabo, todo lo que sigue intacto por decencia de Irán, es decir, toda la infraestructura de la región, será aplastada bajo los firmes golpes de las poderosas fuerzas de Irán", ha dicho el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari.

Así, ha recalcado que estos ataques "no dejarán rastro de sus restos, por lo que será como si (estas infraestructuras) no hubieran llegado a existir". "Que el ignorante enemigo sepa que el momento de la épica no es para nosotros un momento a evitar", ha agregado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Lo que están haciendo las Fuerzas Armadas iraníes no es un golpe igual, sino superior. Golpes que serán más severos, más generalizados y más destructivos que nunca", ha alertado, antes de subrayar que "el fuego de la ira de una nación que jamás se ha rendido quemará las faldas del agresor".

Zolfaqari ha manifestado además que "bajo ninguna circunstancia se permitirá a Estados Unidos, un país extranjero y ajeno a la región, que interfiera sobre el estrecho de Ormuz". "Esto es una línea roja invencible para Irán", ha remachado, una línea en la que también se ha pronunciado el portavoz del Ejército, Mohamad Akraminia.

Akraminia ha destacado que "si Estados Unidos no acepta el sistema legal iraní en el estrecho de Ormuz, permanecerá cerrado". "Las Fuerzas Armadas iraníes puede gestionar el estrecho desde cualquier punto", ha argüido, antes de ahondar en que "la seguridad importada por los países de la región a Estados Unidos no es sostenible".

"El control estratégico del estrecho de Ormuz se ha convertido en una exigencia pública y nacional para la República Islámica de Irán, y las Fuerzas Armadas no cederán en los principios del derecho del pueblo", ha apostillado, tal y como señala un comunicado recogido por IRIB.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.