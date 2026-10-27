Irán afirma que un buque se incendió tras colisionar con minas navales en el estrecho de Ormuz

Archivo - Fotografía por satélite del estrecho de Ormuz - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Armada de Irán ha afirmado este martes que un buque se ha incendiado durante la jornada tras colisionar con minas navales en el estrecho de Ormuz cuando intentaba atravesar la vía a través de "una zona prohibida y peligrosa", sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas.

"Hace unas horas, un buque cisterna que operaba de forma irregular, habiendo desactivado sus sistemas de seguimiento e intentando atravesar una zona prohibida y peligrosa en el este del estrecho de Ormuz, impactó contra minas navales, resultando dañado y prendiéndose fuego", ha señalado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha subrayado que el estrecho de Ormuz es "una zona insegura" que "está cerrada para aquellas embarcaciones que intenten transitar de manera ilegal y sin la debida coordinación" con Teherán. "Para garantizar un paso seguro, es necesario realizar la coordinación pertinente con las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo, y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso.