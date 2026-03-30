Irán afirma que su embajador en Líbano no abandonará el país pese a haber sido declarado 'persona non grata'

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha informado este lunes de que su embajador en Beirut, Mohamad Reza Shibani, permanecerá en Líbano pese a haber sido declarado 'persona non grata' y de haber recibido órdenes por parte de las autoridades de abandonar el país.

"Nuestra embajada está abierta y nuestro embajador continuará trabajando en Beirut con respecto a cuestiones relacionadas con Líbano", ha señalado en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha señalado como responsables de la decisión de Teherán a los ministros vinculados a Hezbolá que siguen sirviendo en el Gobierno libanés, aludiendo a que se trata de una petición por parte de la milicia chií. "Esta mañana, el embajador iraní se ha tomado su café en Beirut y se ha burlado del país anfitrión", ha afirmado en redes sociales.

Saar ha definido a Líbano como un país que "en la práctica está ocupado por Irán". "Es una ocupación abierta de la que casi nadie habla (...) Líbano no recuperará su libertad hasta que en Beirut se tome la decisión de hacer frente a la ocupación iraní y a su aliado, Hezbolá", ha recalcado.

El ministro de Exteriores israelí ha apuntado que, desde el 2 de marzo, "cuando Hezbolá lanzó un ataque en violación del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, se han disparado 5.000 misiles, cohetes y drones contra Israel desde territorio libanés". "Una gran parte de estos proyectiles fueron disparados desde el sur del Litani, una zona que el Ejército libanés declaró a principios de enero bajo su 'control operativo'", ha argüido.

Esto se produce después de que el titular de la cartera de Exteriores libanés, Yusef Ragi, declarara 'persona non grata' al embajador iraní en Beirut, instándole así a abandonar el país a más tardar el domingo, una medida que se produjo después de que el encargado de negocios de Irán ya fuera convocado tras la campaña de ataques del partido-milicia chií Hezbolá y la Guardia Revolucionaria contra Israel, que fue condenada como una "injerencia en los asuntos internos de Líbano".