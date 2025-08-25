Irán agradece a Putin que defienda su derecho a enriquecer uranio e insiste en que no busca armas nucleares

Archivo - Los presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y de Rusia, Vladimir Putin. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

Putin informa su homólogo iraní de la cumbre con Trump en Alaska

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha agradecido este lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que defienda el derecho de Teherán a enriquecer uranio con fines civiles y ha remarcado que el objetivo último no es desarrollar armas nucleares. "No lo es y nunca buscará serlo", ha dicho.

Pezeshkian y Putin han mantenido una conversación telefónica que ha servido principalmente para que el segundo le informara de los resultados de la reunión al más alto nivel que mantuvieron el pasado 15 de agosto el jefe del Kremlin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar el tema de Ucrania.

"Espero que los acuerdos alcanzados conduzcan a una resolución de la cuestión de Ucrania lo antes posible", ha transmitido el presidente iraní, según recoge la agencia de noticias IRNA.

Según el presidente iraní, Putin ha valorado positivamente aquel encuentro y cree que si se aplican algunas de las propuestas que se plantearon aquel día en Anchorage se podría resolver de una vez el conflicto en Ucrania.