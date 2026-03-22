Irán anuncia ataques contra la industria aeroespacial israelí en Arabia Saudí y el aeropuerto de Ben Gurion

Archivo - Imagen de archivo de un militar estadounidense en la base aérea de Príncipe Sultán, en Arabia Saudí - Europa Press/Contacto/U.S. Air Force - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército iraní ha anunciado este domingo una nueva serie de bombardeos contra Israel y Arabia Saudí centrados específicamente en instalaciones de la compañía aeroespacial israelí IAI Aerospace Industries, una de las principales industrias del país.

Irán ha anunciado ataques en las instalaciones de IAI en la base aérea del Príncipe Sultán, en Arabia Saudí y en la base aérea del aeropuerto israelí de Ben Gurion.

Todo lo más, el Ministerio de Defensa saudí ha confirmado las intercepciones de casi una decena de drones durante las últimas 12 horas en la región oriental del país, donde se encuentra la base.

Ni Israel ni Arabia Saudí han confirmado estos ataques dirigidos contra una empresa, que, denuncia el Ejército iraní, "desempeña un papel fundamental en la producción de aeronaves militares, drones, misiles y sistemas tecnológicos de defensa aérea y espacial para el ejército israelí y las exportaciones militares, y es de gran importancia para el régimen sionista".