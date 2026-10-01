Irán anuncia la muerte de seis miembros de un supuesto "grupo terrorista" en el sureste del país

El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hosein Mohebi, interviene durante una rueda de prensa en Teherán. - Sepahnews / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este jueves que sus fuerzas han desarticulado un "grupo terrorista" en la ciudad de Zahedán, capital de la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste del país, acabando con la vida de seis miembros del grupo y confiscando varios artefactos explosivos.

Según informa la agencia Tasnim, la Fuerza Quds, división de la Guardia Revolucionaria, ha actuado en la identificación y ofensiva contra el grupo, después de que se recibiera información de residentes locales y de que operaciones de Inteligencia realizaran una vigilancia precisa del grupo.

En la operación han muerto seis supuestos miembros de este grupo que Teherán identifica como "terroristas infieles". Igualmente ha informado de que se han descubierto y confiscado varios artefactos explosivos que se encontraban en poder de esta célula.

En los últimos meses se han sucedido operaciones de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní en la provincia de Sistán y Baluchistán, región donde vive la minoría baluche, de filiación religiosa suní frente a la mayoría chií iraní y que tiene una larga historia de insurrecciones armadas.