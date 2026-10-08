Irán asegura haber acordado con Omán rutas marítimas seguras en el estrecho de Ormuz

Archivo - Vista del estrecho de Ormuz - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, ha anunciado que Teherán y Mascate han alcanzado un acuerdo sobre las coordenadas geográficas para establecer rutas marítimas seguras de entrada y salida en el estrecho de Ormuz, un pacto bilateral que será notificado próximamente ante las autoridades internacionales competentes, según ha informado la agencia estatal iraní IRNA.

Durante su intervención, Baqaei ha situado este entendimiento como una prioridad para la República Islámica, destacando que su país "no ha escatimado esfuerzos", en coordinación con Omán para restaurar la seguridad comercial en este corredor estratégico. El portavoz ha denunciado que la navegación en la zona se había visto "interrumpida por las maldades de Estados Unidos", reafirmando que la estabilidad de Ormuz es de mayor importancia para Teherán que para cualquier otra parte implicada.

En el marco de los esfuerzos por la seguridad regional, el representante diplomático ha confirmado que las condiciones de Irán para "poner fin a la guerra impuesta en todos los frentes" y pacificar el golfo Pérsico ya han sido explicadas de manera "clara y decisiva". Asimismo, ha precisado que el intercambio de mensajes con Washington continúa realizándose a través de intermediarios y que la respuesta iraní a las últimas propuestas estadounidenses se presentará utilizando esta misma vía diplomática.

Por último, Baqaei ha aprovechado para responder a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que Teherán había desperdiciado varias oportunidades para cerrar un pacto. El portavoz ha tachado estas acusaciones de "distorsión de los hechos históricos" que no borran "la realidad de los reiterados incumplimientos" de Washington. En este sentido, ha recordado la retirada unilateral estadounidense del acuerdo nuclear en 2018 y la "destrucción de los procesos diplomáticos", responsabilizando al país norteamericano de la actual inestabilidad en la región.