Irán asegura que el paso por Ormuz permanecerá abierto "a todo tipo de navegación", excepto para sus "enemigos"

Archivo - Isla de Abu Musa, en la parte oriental del golfo Pérsico, cerca de la entrada del estrecho de Ormuz - Europa Press/Contacto/Icana News Agency - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han trasladado a la Organización Marítima Internacional (OMI) que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz está permitido para la mayoría de los buques, si bien han advertido de que esta autorización no se extiende a embarcaciones vinculadas a "países enemigos".

Así lo ha señalado el representante permanente de Irán ante el organismo dependiente de Naciones Unidas, Seyed Ali Mousavi, en declaraciones recogidas este domingo por la agencia semioficial Mehr, en las que ha reiterado la disposición de Teherán a colaborar con la OMI para reforzar la seguridad en el golfo Pérsico.

Mousavi ha subrayado que el estratégico paso marítimo "permanece abierto a todo tipo de navegación", si bien ha matizado que quedan excluidos los buques asociados a "los enemigos de Irán". En este sentido, ha apuntado que la circulación por el estrecho es viable siempre que exista coordinación previa con las autoridades iraníes en materia de seguridad.

"La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son aún más importantes", ha afirmado el diplomático en una entrevista para Xinhua, en la que ha atribuido el clima de creciente tensión en la zona a las acciones de Estados Unidos e Israel, a las que ha definido como la "raíz de la situación actual en el estrecho de Ormuz".

El representante iraní ha insistido además en que el cumplimiento de las obligaciones internacionales debe ir acompañado del respeto a la integridad territorial y a los "derechos soberanos" de Irán. Asimismo, ha reiterado la voluntad de su país de trabajar junto a la OMI y otros Estados para mejorar la seguridad marítima en la región.

En este contexto, Teherán considera que la actual escalada de violencia en el Golfo está directamente relacionada con lo que describe como "agresiones" por parte de EEUU e Israel, al tiempo que defiende que cualquier avance hacia la estabilidad pasa por frenar dichas acciones y reforzar la confianza entre las partes.

Estas declaraciones tienen lugar en el marco de los ataques iraníes contra los buques que navegan por las aguas del estrecho de Ormuz, que concentra una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, como represalia por la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.