Irán asegura que las sanciones refuerzan su determinación para "resistir exigencias desmedidas e ilegales"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (archivo) - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEIORES DE IRÁN

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este lunes que las sanciones refuerzan la determinación de Teherán para "resistir exigencias desmedidas e ilegales", incidiendo en que los países de la región no deben permitir lanzar ataques desde su territorio e instar a un "diálogo genuino e inclusivo" para los mecanismos de seguridad en la zona.

"La continuación de las sanciones destinadas a intensificar la presión económica y privar al pueblo iraní de sus derechos fundamentales no solo no ha debilitado su voluntad, sino que también ha reforzado su determinación de defender sus legítimos derechos e intereses y de resistir las exigencias desmedidas e ilegales", ha señalado en su intervención ante la Organización de Cooperación Económica en Islamabad, Pakistán, agradeciendo a los miembros su solidaridad con el pueblo iraní "en estas difíciles circunstancias".

Sobre el conflicto con Estados Unidos y las repercusiones regionales, el titular de Exteriores de Irán ha defendido las "relaciones amistosas y constructivas con sus países vecinos", afirmando que no tiene "diferencias inherentes" con los países de la región.

"Sin embargo, hay un principio que resulta claro e inequívoco: el territorio, el espacio aéreo y las instalaciones de los países de la región no deben convertirse en plataformas para llevar a cabo ataques unos contra otros", ha expuesto en el foro intergubernamental que agrupa a 10 países de Asia.

De esta forma, ha defendido que los ataques de Irán contra objetivos en algunos de los países del Golfo Pérsico son "legítimas acciones defensivas" que se centran "exclusivamente contra objetivos y bases militares de los agresores". "No deben considerarse, bajo ninguna circunstancia, acciones contra los pueblos o los Gobiernos de los países vecinos", ha sostenido.

En todo caso, a ojos de Araqchi, ha situación "pone de manifiesto la urgente necesidad de establecer un diálogo genuino, inclusivo y liderado y asumido por los propios países de la región sobre los mecanismos de seguridad" para la región, un esquema que para Teherán debe basarse en "los principios de no agresión y de prevención del uso del territorio o las instalaciones de un país por parte de terceros Estados para cometer actos de agresión contra otro".

Al mismo tiempo, ha defendido que el diálogo entre los países de la zona tienen que extenderse a cuestiones de seguridad energética. "El fortalecimiento de la cooperación en materia de energía se ha convertido en una necesidad urgente y estratégica", ha indicado.

"Nuestra región necesita no solo un marco de seguridad independiente, sino también un mecanismo energético regional, fiable y sostenible que permita proteger los flujos energéticos, garantizar un suministro estable de energía, reducir la vulnerabilidad frente a factores externos y aumentar nuestra resiliencia colectiva ante las perturbaciones y los impactos geopolíticos", ha indicado, subrayando que esto es una consecuencia del ataque estadounidense e israelí lanzado el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.