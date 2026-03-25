Irán asegura que sigue de cerca "todos los movimientos" militares de EEUU en Oriente Próximo

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, en una fotografía de archivo- Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recalcado este miércoles que Teherán sigue de cerca "todos los movimientos estadounidenses" en Oriente Próximo, en medio de las informaciones sobre un posible despliegue de cientos de paracaidistas en la región en plena ofensiva junto a Israel contra el país asiático.

"Estamos siguiendo de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de tropas", ha dicho Qalibaf en un mensaje en redes sociales. "Los soldados no pueden arreglar lo que los generales han roto y caerán víctima de las alucinaciones de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu", ha sostenido.

Así, ha reclamado a Estados Unidos que "no ponga a prueba la determinación (de Irán) a la hora de defender la patria", en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la citada ofensiva, lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos en plenas conversaciones diplomáticas entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Según medios estadounidenses, el Pentágono se está preparando para desplegar en Oriente Próximo a unos 2.000 miembros de la 82º División Aerotransportada, reforzando la presencia militar de Estados Unidos en plena ofensiva contra Irán, si bien las autoridades de Estados Unidos no han confirmado oficialmente este paso.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.