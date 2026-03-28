Irán autoriza el paso por Ormuz a 20 buques de Pakistán

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Pakistán ha informado este sábado de que Irán ha accedido a permitir el paso 20 buques con bandera paquistaní por el estratégico estrecho de Ormuz.
"Me complace anunciar una gran noticia: el Gobierno de Irán ha accedido a permitir el paso de 20 buques con bandera paquistaní más por el estrecho de Ormuz. Dos buques cruzarán cada día", ha informado el ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro paquistaní, Ishaq Dar, en una publicación en redes sociales.
Dar ha destacado el "gesto constructivo" de Irán como "heraldo de la paz" que "ayuda a traer la estabilidad a la región". "Es un paso significativo hacia la paz y refuerza nuestros esfuerzos colectivos en esta dirección", ha añadido.
El mensaje de Dar incluye menciones al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y al enviado especial estadounidense Steve Witkoff. "El diálogo, la diplomacia y las medidas de confianza son la única vía de avance", ha recalcado.
Pakistán ha lanzado una iniciativa diplomática para intentar lograr una solución negociada a la guerra abierta tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán desde el 28 de febrero. La iniciativa está apoyada por Turquía y Egipto y precisamente este domingo se reunirán en Islamabad los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto.