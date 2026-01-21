Irán confirma la muerte de más de 3.000 personas en las protestas pero las atribuye a "incidentes terroristas"

Manifestación en Italia por las víctimas mortales de las protestas en Irán - Europa Press/Contacto/Aleandro Biagianti

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han confirmado este miércoles la muerte de más de 3.000 personas en las protestas antigubernamentales de las últimas semanas, a pesar de que Teherán lo atribuye a "incidentes terroristas", en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad.

La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos ha informado de que un total de 3.117 personas "han alcanzado la gracia del martirio", mientras que ha especificado que 2.427 de ellos son civiles y fuerzas de seguridad. Sin embargo, no ha dado detalles sobre la identidad de los casi 700 restantes, según un comunicado recogido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

La fundación gubernamental ha proporcionado así el primer balance oficial de víctimas mortales de estas manifestaciones, a pesar de que las últimas cifras proporcionados por organizaciones de Derechos Humanos apuntan a más de 4.500 muertos confirmados, mientras que están comprobando otros 9.000 fallecimientos, en medio del apagón de telecomunicaciones.