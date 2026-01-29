Irán convoca al embajador alemán por las declaraciones "injerencistas" del canciller Friedrich Merz

El canciller alemán, Friedrich Merz - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha convocado este jueves al embajador alemán en Teherán, Axel Dittmann, tras las declaraciones "injerencistas y ofensivas" del canciller Friedrich Merz, que aseguró que "el régimen" iraní tenía "los días contados".

La cartera de Exteriores ha confirmado que Teherán ha transmitido su "enérgica protesta" a Berlín después de que Merz afirmara recientemente que "un régimen que sólo puede mantenerse en el poder mediante la violencia y el terror contra su propia población tiene los días contados", según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

Asimismo, ha señalado que las afirmaciones de Merz no son "consistentes" con su conducta debido al "fracaso de Berlín en tomar medidas para exigir responsabilidades y castigar a los responsables del envío de armas químicas" a Irak, país al que prestó apoyo durante el conflicto armado entre ambos países vecinos.

Merz aseguró en la víspera que el "régimen" de Irán "no tiene legitimidad para gobernar el país". Las tensiones entre Teherán y Berlín coinciden este jueves con el acuerdo político alcanzado por los ministros de Exteriores de los Veintisiete para designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista.