Irán convoca al encargado de negocios de Polonia por los comentarios sobre drones iraníes derribados en Ucrania

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han convocado este jueves al encargado de negocios de Polonia en el país, Marcin Wilczek, para trasladarle su protesta por los comentarios realizados por el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, sobre el supuesto derribo de drones iraníes en el espacio aéreo de Ucrania durante la invasión rusa.

El director general del Ministerio de Exteriores iraní para Asuntos del Mediterráneo y Europa del Este, Mahymud Heidari, ha trasladado a Wilczek la queja después de que Sikorski llevara consigo al Parlamento británico los supuestos restos de un 'Shahed 136' iraní, el cual habría sido utilizado por el Ejército de Rusia.

Así, ha rechazado las observaciones realizadas y los "comentarios infundados del ministro", al tiempo que ha trasladado su fuerte protesta al representante polaco, al que ha expresado su "molestia" por "estas afirmaciones", que suponen un "cliché", según ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim.

El pasado 15 de octubre, Sikorski presentó en el Parlamento de Reino Unido un supuesto aparato iraní sin presentar pruebas sobre su origen. Es por eso que desde Teherán ha calificado lo sucedido como un "espectáculo lleno de acusaciones falsas". "Esto supone una interferencia en los asuntos internos de Irán", ha aclarado Heidari.