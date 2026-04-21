Irán critica las detenciones de varios de sus ciudadanos en EAU y asegura que las acusaciones son "falsas"

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Irán han criticado este martes las detenciones de varios de sus ciudadanos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y han asegurado que las acusaciones vertidas en su contra son "falsas", un día después de que las fuerzas emiratíes hayan asegurado haber desmantelado un supuesto grupo terrorista proiraní.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha señalado en un comunicado que estas detenciones "carecen de base alguna" y ha instado al Gobierno emiratí a "respetar los derechos y la dignidad humana de los individuos y evitar tomar represalia alguna en su contra" mientras permanezcan bajo custodia.
Según las autoridades de EAU, el grupo habría planeado actos terroristas y de sabotaje contra el "territorio nacional emiratí" y, tal y como han indicado las investigaciones realizadas hasta la fecha, presenta vínculos con Irán.
Las autoridades emiratíes han difundido nombres y fotografías de los 27 hombres que han sido arrestados, aunque no ha especificado la nacionalidad de todos ellos. Así, los han acusado de "crear y gestionar una organización secreta, jurar lealtad a terceros países y socavar la unidad nacional y la paz social".
Además, han asegurado que la organización ha "llevado a cabo operaciones de reclutamiento y radicalización" con el objetivo de "hacerse con acceso a zonas sensibles y lograr adoctrinar a jóvenes". En este sentido, también habría recabado fondos de forma ilegal para "transferirlos a entidades extranjeras sospechosas".