Irán critica la imposición de "castigos inhumanos" por parte de Bahréin tras su condena por espionaje

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, en una imagen de archivo - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han afeado este miércoles la "actitud" de la Administración de Bahréin de "imponer castigos inhumanos" al "auténtico pueblo bahreiní", inclusive la "retirada de su ciudadanía", días después de que Manama condenara a cadena perpetua a cinco personas por espiar y preparar ataques junto a Irán.

"La medida del Gobierno de Bahréin de revocar la ciudadanía de ciudadanos bahreiníes con el pretexto de su simpatía hacia la República Islámica de Irán y de expresar su odio hacia los crímenes de Estados Unidos e Israel contra la nación iraní constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos y una muestra del enfoque discriminatorio de los gobernantes de este país hacia su propio pueblo", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones recogidas por esa misma cartera en redes.

Así, tras condenar la decisión del Gobierno del referido país del golfo Pérsico de "retirar la ciudadanía a varios ciudadanos bahreiníes" por motivos que ha calificado de "infundados", Baqaei ha abogado porque el Ejecutivo de ese país no "desvíe" mediante "esa propaganda" la opinión pública de su nación y de la región de "su responsabilidad directa en el apoyo y la cooperación con los agresores estadounidenses e israelíes contra la nación iraní".

Las referidas condenas contra cinco de los acusados, dos de los cuales eran de nacionalidad afgana --siendo uno de ellos absuelto--, ha venido acompañada de la orden de expulsión permanente de los sentenciados extranjeros.

En el contexto de los ataques iraníes contra los países del Golfo, el órgano de Justicia de Bahréin ha dictado penas de prisión de entre cinco y diez años, con multas de 2.000 dinares bahreiníes, unos 4.500 euros.