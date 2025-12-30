Irán declara como "una organización terrorista" a la Marina Real Canadiense

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha declarado este martes como "una organización terrorista" a la Marina Real Canadiense en respuesta a la decisión de Ottawa de incluir en su lista de grupos terroristas a la Guardia Revolucionaria, una medida adoptada en junio de 2024.

El Ministerio de Exteriores iraní ha destacado que este paso es "una respuesta a la decisión ilegal del Gobierno canadiense" y ha sostenido que la Guardia Revolucionaria "es reconocido como uno de los pilares de las Fuerzas Armadas oficiales del país", por lo que ha insistido en que el paso de Ottawa "viola los principios fundamentales del Derecho Internacional".

"El Gobierno de la República Islámica de Irán, basándose en el principio de reciprocidad (...) considera que la Marina Real Canadiense está sujeta a la Ley de Reciprocidad y sus disposiciones y, por lo tanto, en el marco de la reciprocidad, la identifica y declara como organización terrorista", ha subrayado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

Canadá argumentó en junio de 2024 que incluía a la Guardia Revolucionaria de Irán en su listado de organizaciones terroristas al considerar que "existen motivos razonables" para considerar que el organismo ha llevado a cabo, planificado o participado en "actividades terroristas", unas acusaciones duramente criticadas desde Teherán.