Irán denuncia un ataque contra una planta desalinizadora en la isla de Qeshm

Archivo - Imagen de archivo de un hombre trabajando en una planta desalinizadora en la Franja de Gaza. - Europa Press/Contacto/Omar Al-Dirawi - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han denunciado este martes que los ataques de Estados Unidos e Israel han dejado fuera de servicio una planta desalinizadora situada en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz.

"Una de las plantas desalinizadoras de la isla de Qeshm fue objetivo de un ataque (...) y está completamente fuera de servicio, ya que no es posible repararla a corto plazo", ha explicado Mohsen Farhadi, funcionario del Ministerio de Salud iraní, según recoge la agencia de noticias ISNA.

Irán viene advertido de que en los últimos días que Estados Unidos e Irán han situado como objetivos legítimos este tipo de instalaciones, protegidas por el Derecho Internacional y las reglas de la guerra.

En las últimas horas las autoridades iraníes han denunciado además que estos ataques sobre Qeshm han matado a ocho personas, que se suma a las más de 2.000 que han fallecido como consecuencia de esta guerra iniciada Estados Unidos e Israel hace ahora un mes.

Los ataques deliberados contra plantas desalinizadoras suponen crímenes de guerra. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con apuntar hacia estas instalaciones en la víspera si las autoridades iraníes no accedían a un acuerdo y permitían el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.