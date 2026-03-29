Irán denuncia ataques contra el sistema eléctrico que han causado un apagón en parte de Teherán y Alborz

Cielo nocturno en Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Energía de Irán ha anunciado un apagón que ha afectado a partes de Teherán y a la vecina provincia de Alborz consecuencia de ataques contra inraestructura eléctrica del país.

"Hace unos minutos tras una serie de ataques contra instalaciones de la industria eléctrica en la provincia de Teherán parte de la ciudad de Teherán y de la provincia de Alborz han quedado sin electricidad", ha indicado el Ministerio.

"Hay trabajos en marcha para resolver el problema", ha añadido el organismo oficial en un comunicado recogido por la radiotelevisión pública iraní, IRIB.

Poco después la propia cadena IRIB ha destacado que a pesar del apagón la gente mantiene su concentración nocturna diaria en la plaza de los Mártires de Teherán coreando consignas contra Estados Unidos e Israel.