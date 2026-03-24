Irán denuncia que los ataques de Israel y EEUU han dañado ya a más de 110 monumentos históricos

El palacio de Golestán sufre daños por un ataque durante la ofensiva contra Irán. - Tasnimnews / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han denunciado este martes que ya son 114 los monumentos históricos que registran daños a raíz de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero contra el territorio iraní, donde se han registrado más de 1.500 muertos.

"Las últimas evaluaciones sobre el terreno y los informes de expertos apuntan a que 114 monumentos culturales e históricos, incluidos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Nacional y sitios y edificios de gran valor, han resultado dañados", ha aseverado el Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo de Irán en un comunicado.

Entre los edificios y monumentos dañados se encuentran 48 museos y 6 estructuras urbanas históricas en Teherán, Isfahán, Sanandaj, Kermanshah, Qom y Khansar. "La estimación exacta de las pérdidas financieras aún está siendo revisada por expertos, y los resultados finales se anunciarán una vez que se completen las evaluaciones sobre el terreno", ha aseverado.

"Los iraníes de todo el mundo son parte de un único cuerpo civilizatorio, y su papel responsable a la hora de explicar la verdad sobre el estado del patrimonio cultural de Irán al público mundial es encomiable, y es esencial continuar por este camino", ha aclarado.

Sobre la posible visita de representantes de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las autoridades iraníes han confirmado que ya se están llevando a cabo los preparativos para poner en marcha esta medida. La propia UNESCO ha manifestado recientemente su "preocupación" por los daños sufridos por lugares patriomino de la Humanidad y ha recordado que los bienes culturales están protegidos por el Derecho Internacional.