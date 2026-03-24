Irán denuncia que los ataques de Israel y EEUU han dañado ya a más de 110 monumentos históricos

El palacio de Golestán sufre daños por un ataque durante la ofensiva contra Irán.
El palacio de Golestán sufre daños por un ataque durante la ofensiva contra Irán. - Tasnimnews / Zuma Press / ContactoPhoto
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 24 marzo 2026 16:56
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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han denunciado este martes que ya son 114 los monumentos históricos que registran daños a raíz de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero contra el territorio iraní, donde se han registrado más de 1.500 muertos.

"Las últimas evaluaciones sobre el terreno y los informes de expertos apuntan a que 114 monumentos culturales e históricos, incluidos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Nacional y sitios y edificios de gran valor, han resultado dañados", ha aseverado el Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo de Irán en un comunicado.

Entre los edificios y monumentos dañados se encuentran 48 museos y 6 estructuras urbanas históricas en Teherán, Isfahán, Sanandaj, Kermanshah, Qom y Khansar. "La estimación exacta de las pérdidas financieras aún está siendo revisada por expertos, y los resultados finales se anunciarán una vez que se completen las evaluaciones sobre el terreno", ha aseverado.

"Los iraníes de todo el mundo son parte de un único cuerpo civilizatorio, y su papel responsable a la hora de explicar la verdad sobre el estado del patrimonio cultural de Irán al público mundial es encomiable, y es esencial continuar por este camino", ha aclarado.

Sobre la posible visita de representantes de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las autoridades iraníes han confirmado que ya se están llevando a cabo los preparativos para poner en marcha esta medida. La propia UNESCO ha manifestado recientemente su "preocupación" por los daños sufridos por lugares patriomino de la Humanidad y ha recordado que los bienes culturales están protegidos por el Derecho Internacional.

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