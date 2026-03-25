Irán denuncia daños en la casa del director de cine Abbas Kiarostami en medio de la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - El fallecido director de cine iraní Abbas Kiarostami, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Vince Talotta - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha denunciado este miércoles que la vivienda del famoso director de cine Abbas Kiarostami ha sufrido daños a causa de los bombardeos perpetrados en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

"¿Recuerdan a Abbas Kiarostami, el conocido director iraní que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1997 por su obra maestra 'El sabor de las cerezas'? Ni su casa se ha librado de las bombas de los agresores estadounidense-israelíes", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei.

"¿Era Kiarostami parte de la supuesta 'amenaza inminente' a Estados Unidos?", se ha preguntado, antes de recalcar que "lo cierto es que esta guerra de caprichos por parte de Estados Unidos e Israel no es simplemente contra un Estado, sino contra una cultura, una civilización y una identidad profundamente arraigadas".

En este sentido, Baqaei ha subrayado que "Irán, fortaleciéndose gracias a estas mismas raíces, pondrá de rodillas a sus enemigos", después de que el hijo de Kiarostami, Ahmad Kiarostami --presidente de la Fundación Kiarostami--, confirmara igualmente daños materiales en la vivienda.

Así, el hijo de Kiarostami --nacido en Teherán en 1940 y fallecido en París en 2016-- apuntó en un mensaje publicado a través de sus redes sociales que los daños "se limitan a unas pocas ventanas rotas".

Kiarostami, considerado uno de los grandes directores de cine iraní y posiblemente uno de los más influyentes, ganó cerca de 40 premios a lo largo de su carrera, incluidas dos Espigas de Oro de la Seminci de Valladolid por 'A través de los olivos', en 1994, y por 'Copia certificada', en 2010.