Irán denuncia otro ataque contra una planta siderúrgica en Ishafán, el suroeste del país

Una bandera de Irán en una manifestación - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han denunciado en las últimas horas de este martes un nuevo ataque contra la planta siderúrgica de Mobarakeh, en la provincia de Ishafán, en el suroeste del país, en el marco de la ofensiva conjunta lanzada hace poco más de un mes por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"Hace unos minutos, agresores sionistas estadounidenses atacaron la planta siderúrgica de Mobarakeh, en el condado de Mobaraké, provincia de Isfahán", ha informado el subdirector de seguridad de la Gobernación de Ishafán, Akbar Salehi, en declaraciones a la agencia de noticias IRNA.

Salehi no ha confirmado la existencia de muertos ni heridos, alegando que las autoridades locales están aún evaluando si se han producido víctimas así como posibles daños materiales.

Se trata del segundo ataque contra estas instalaciones después de que el pasado viernes las autoridades iraníes registraran un primer ataque contra esta y otra fábrica de acero situada en la provincia de Juzestán. En la misma jornada, el Ejército de Israel lanzó dos bombardeos contra una planta pesada en la provincia de Arak, en el centro-oeste de Irán, y una fábrica de óxido de uranio concentrado en la provincia de Yazd, en el centro del país.

Las autoridades de Irán han confirmado de momento más de 2.000 muertos por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.