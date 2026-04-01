Irán denuncia que la pena de muerte para palestinos forma parte de "la política de genocidio" de Israel

Mural en Nablus, en el norte de Cisjordania. - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha denunciado que la decisión del Parlamento de Israel de introducir la pena de muerte en su código penal para ejecutar a ciudadanos palestinos de Cisjordania condenados por la muerte de israelíes forma parte de "la política de genocidio y erradicación" del pueblo de Palestina"

La norma se ha diseñado y aprobado para continuar "la política de genocidio y erradicación colonial del pueblo palestino" y "revela aún más la naturaleza de 'apartheid' y fascista del régimen sionista", señala el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en un comunicado.

Para Teherán es todo "un testimonio de la decadencia ética y humana de los legisladores y funcionarios de este régimen", pues contraviene las normas más elementales y "los principios fundamentales de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario Internacional, especialmente los Convenios de Ginebra de 1949".

La cartera de Exteriores ha aprovechado para remarcar el respaldo de Irán al "derecho fundamental" del pueblo palestino a la autodeterminación, a establecer un Estado independiente con Jerusalén como su capital, e recuerda a la comunidad internacional --política y civil-- sus obligaciones con Palestina.

En este sentido, les ha instado a "actuar de manera urgente para poner fin a la impunidad del régimen sionista y detener sus constantes crímenes contra los palestinos y otros países y pueblos de la región", en un momento en el que Irán está siendo blanco de una guerra lanzada por Estados Unidos e Israel hace un mes.

"Sin duda, la continua indiferencia e inacción frente a las violaciones de la ley y a los actos maliciosos de este régimen no solo prolonga la violación flagrante de los derechos fundamentales del pueblo palestino, sino que también arrastrará a toda la región de Asia Occidental y al mundo entero hacia una creciente inseguridad", ha valorado la cartera de Exteriores.

El Parlamento israelí aprobó el proyecto de ley el lunes, con el que se prevé la pena de muerte para los palestinos que sean condenados por homicidio en casos de "terrorismo". La norma solo se aplica en los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles.

El texto formalmente prevé que se aplique a toda la ciudadanía, pero en uno de sus artículos especifica que solo se aplicará a quienes "causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel", una definición que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias sionistas, incluso aunque haya perpetrado actos similares.

La ley permite imponer la pena de muerte por mayoría simple del tribunal y no por unanimidad, como era obligatorio hasta ahora. Además elimina el derecho de apelación. Aunque la pena de muerte no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé este castigo 'a posteriori'.